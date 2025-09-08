Мадрид намерен разорвать отношения с Тель-Авивом

Испания разрывает отношения с Израилем. Мадрид намерен ввести эмбарго на поставки оружия в Израиль, а также транзит судов, перевозящих топливо для ЦАХАЛ. Голосование по введению запрета состоится уже 9 сентября.

Кроме того, по информации Jerusalim Post, значимые испанские политические силы, такие как альянс "Объединение" и Социалистическая рабочая партия, работают над комплексом мер по полному разрыву отношений с Тель-Авивом, а также объявлению израильского премьера Нетаньяху персоной нон грата.