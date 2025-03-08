В Париже проходит сразу несколько демонстраций: за права женщин и сторонников Палестины. Но все же самая бурная демонстрация как раз против вовлечения Франции в конфликт в Украине и отправки западных войск на поддержку террористического режима Киева.

Макрон пытается примерить на себя роль знаменосца и всеевропейского защитника. Однако простые граждане не согласны. Демонстранты вышли с плакатами: "Макрон, мы не будем умирать за Украину!", "В отставку немедленно!", "Макрон хочет войны - Макрон, убирайся!". Также французы припомнили "Эммануэлю-знаменосцу", как тот покрывал стремление Запада к конфликту в Украине.

Протестующий: "Эммануэль, суперлжец, Макрон, суперлжец, потому что его слова ложь. Он говорил, например, что Минские соглашения не были соблюдены из-за Владимира Путина, в то время как 2 года назад госпожа Меркель и тот, кто был нашим президентом, Олланд, плюнули в лицо, сказав, что переговоры по Минским соглашениям велись не для того, чтобы они выполнялись, а для того, чтобы дать Украине передышку для перевооружения. Макрон - лжец, эта ложь легла в основу заявлений о необходимости европейского вооружения".