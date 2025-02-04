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Макрон может лишиться 4-го за полгода премьер-министра
Премьер-министру Франции Франсуа Байру грозит вотум недоверия.
3 февраля в государстве был принят бюджет, правда, с нарушением процедуры и в обход парламентского голосования. И в свое оправдание глава кабинета Байру заявил, что страна не может существовать без бюджета.
Реакция депутатов была незамедлительна: 4 февраля начались консультации между фракциями о солидарном вотуме недоверия правительству. Голосование на этот счет состоится 5 февраля.
А глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо предупреждает о возможности конституционного переворота. Ведь президент Франции Эммануэль Макрон назначил главой Конституционного совета своего ставленника, что позволит французскому лидеру манипулировать основным законом, а также пренебрегать решениями парламента.