3.68 BYN
2.98 BYN
3.43 BYN
Марк Ботенга призвал прекратить помощь Украине
Европейцы больше не намерены терпеть лишения ради поддержки Украины. Депутат Европейского парламента от Бельгии Марк Ботенга резко раскритиковал политику Брюсселя.
Он уверен, европейские элиты обдирают граждан до последней нитки ради собственной наживы, однако большинство жителей Старого Света больше не хотят платить за войну.
"Я никогда не беру отпуск", "я пропускаю приемы пищи, чтобы мои дети могли есть зимой", "я умираю от холода, от отсутствия отопления и лекарств" - такие письма я получаю от людей. Такова реальность примерно для 100 млн граждан, находящихся на грани бедности в Европейском союзе. Так живет одна половина Европы. Есть вторая половина - та, которая связана с оборонной промышленностью и которая получает рекордные прибыли", - отметил Марк Ботенга.
По мнению политика, глобальные милитаристские планы лишают людей всякого будущего. Кошельки рядовых европейцев не должны худеть ради обогащения ВПК, а если кто-то хочет и дальше играть в войну, пусть платить за это сам.