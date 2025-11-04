Марк Ботенга призвал прекратить помощь Украине

"Я никогда не беру отпуск", "я пропускаю приемы пищи, чтобы мои дети могли есть зимой", "я умираю от холода, от отсутствия отопления и лекарств" - такие письма я получаю от людей. Такова реальность примерно для 100 млн граждан, находящихся на грани бедности в Европейском союзе. Так живет одна половина Европы. Есть вторая половина - та, которая связана с оборонной промышленностью и которая получает рекордные прибыли", - отметил Марк Ботенга.