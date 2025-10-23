Масштабный антивоенный марш проходит в Будапеште

Акция проходит под лозунгом "Мы не хотим умирать за Украину!" и приурочена к годовщине провозглашения Венгерской республики.

Премьер Орбан ранее выступил с призывом к согражданам поставить подписи под петицией с требованием к Брюсселю бороться за окончание, а не за продолжение войны. Чтобы приветствовать на улицах столицы своих сограждан, Орбан задержал отъезд в Брюссель для участия в саммите ЕС.