Масштабный антивоенный марш проходит в Будапеште
Автор:Редакция news.by
Масштабный антивоенный марш проходит в столице Венгрии. Как сообщается, на улицы Будапешта вышли 200 тыс. человек.
Акция проходит под лозунгом "Мы не хотим умирать за Украину!" и приурочена к годовщине провозглашения Венгерской республики.
Премьер Орбан ранее выступил с призывом к согражданам поставить подписи под петицией с требованием к Брюсселю бороться за окончание, а не за продолжение войны. Чтобы приветствовать на улицах столицы своих сограждан, Орбан задержал отъезд в Брюссель для участия в саммите ЕС.