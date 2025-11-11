Масштабный сбой в системе электронного здравоохранения Литвы парализовал работу медиков

Работа медиков в Литве оказалась парализована после масштабного сбоя системы электронного здравоохранения. Уже несколько дней врачи не могут выписывать пациентам направления, рецепты, больничные листы и получать доступ к истории болезни.



Несмотря на то, что в электронную систему инвестируются миллионы евро и министерство здравоохранения постоянно обещает обновления, она периодически не работает или зависает.



Медики жалуются, что когда система снова заработает, им придется все заново подписывать, вероятнее всего, после работы. Однако они не знают, как быть с теми, кому нужны срочные направления, поскольку в стране больше не разрешают выписывать бумажные формы.