Масштабной акцией протеста отметили годовщину смертоносного наводнения жители Валенсии

Масштабной акцией протеста отметили жители Валенсии годовщину разрушительных наводнений, которые обрушились на регион год назад после сильнейших ливней. Организаторами выступили более 200 левых организаций: общественных, профсоюзных и социальных объединений, а также ассоциации пострадавших от урагана.

50 тыс. человек вышли на митинг, требуя отставки президента местного органа самоуправления, которого обвиняют в том, что он не призвал людей вовремя оставаться дома. По мнению участников митинга, местные власти отреагировали на удар стихии неэффективно, что привело в итоге к огромному количеству жертв.