Массовые протесты: поляки выступают против втягивания страны в украинский конфликт

С осуждением действующего курса правительства Дональда Туска сотни поляков вышли на улицы Варшавы.

Массовые протесты проходят под лозунгом "Нет отправке поляков на фронты чужих войн" и "Никаких войн за Украину".

Люди критикуют польский режим в попытке втянуть страну в боевые действия и призывают власти к отмене военной поддержки Киева. Инициатор демонстраций - партия "Конфедерация польской короны".

На данный момент известно, что протестующие дошли до президентского дворца, чтобы там высказать свои требования.