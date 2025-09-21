3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
Массовые протесты: поляки выступают против втягивания страны в украинский конфликт
Автор:Редакция news.by
С осуждением действующего курса правительства Дональда Туска сотни поляков вышли на улицы Варшавы.
Массовые протесты проходят под лозунгом "Нет отправке поляков на фронты чужих войн" и "Никаких войн за Украину".
Люди критикуют польский режим в попытке втянуть страну в боевые действия и призывают власти к отмене военной поддержки Киева. Инициатор демонстраций - партия "Конфедерация польской короны".
На данный момент известно, что протестующие дошли до президентского дворца, чтобы там высказать свои требования.
Фото РИА Новости