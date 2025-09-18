Массовые протесты во Франции: манифестантов разгоняют дубинками и слезоточивым газом

Экономические проблемы вызвали во Франции настоящий народный бунт. Вся страна в режиме осады. По оценкам профсоюзов, уже сейчас на улицах Парижа и других городов до миллиона митингующих.

Общественный транспорт ходит с перебоями, дороги блокируются, с утра во Франции закрыты 23 школы, не работает до 90 % всех аптек. В Париже полиция перекрыла улицы и столкнулась с демонстрантами, которые пытались удержать контроль над автопарком на улице Ланьи. Закрыт даже главный туристический объект Парижа - Эйфелева башня, сообщается на сайте монумента.

Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки, что только усилило напряженность. По последним данным, арестованы 95 человек.

В Марселе - втором по величине городе Франции - протестующие заблокировали завод по производству вооружений французской компании Eurolinks. И здесь не обошлось без столкновений. Десятки человек задержаны. В Лионе демонстранты пытались перекрыть движение на кольцевой дороге, вызвав заторы. В ряде городов школьники заблокировали входы в учебные заведения. При этом в Париже полицейские решили применить слезоточивый газ для разгона учащихся.