Мединский: Мирный договор с Украиной мог быть подписан 28 февраля 2022 года

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Мирный договор с Украиной мог быть подписан еще 28 февраля 2022 года. Об этом в интервью RT заявил глава российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Если бы Украина хотела, если бы она была готова, если бы сама принимала за себя решения, то мы могли подписать мирный договор 28 февраля 2022 года на первой встрече. И условия его были мягче того, что мы предлагаем сегодня", - сказал Мединский.

По его словам, украинская сторона в апреле 2022 года после консультаций с занимавшим тогда пост премьера Великобритании Борисом Джонсоном и представителями США заявила, что "иностранные партнеры против заключения договора" с Россией.

"По большому счету все, что мы хотели, - это отказ Украины от вступления в НАТО и от размещения иностранных военных баз на своей территории", - добавил он.

Мединский рассказал, что видит в глазах членов украинской делегации нежелание воевать. "Они даже хотят что-то сказать, но не могут. У них две трети делегации в военной форме. Это военные", - указал глава российской делегации.