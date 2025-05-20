Медведев: Украина сейчас имеет последнюю возможность сохранить свою государственность

Украина сейчас имеет последнюю возможность сохранить свою государственность и обрести шанс на мирное развитие. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме, приводит его слова ТАСС .

"Что касается украинского конфликта, то скажу прямо, что у нынешней Украины, которая, всем известно, нам предельно не нравится, я имею в виду тот политический режим, который существует в ней, есть тем не менее последняя возможность сохранить на определенных условиях после завершения военных действий какую-то государственность или, если хотите, какую-то международную правосубъектность и обрести шанс на мирное развитие", - сказал Медведев.