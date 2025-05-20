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Медведев заявил, что в Украине отсутствуют лица, уполномоченные на заключение мирного договора

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Фото: РИА Новости

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что большой проблемой для прогресса в разрешении украинского конфликта является отсутствие в Киеве лиц, уполномоченных на заключение мирного договора, пишет ТАСС.

"Не раз говорилось, что среди основного набора действующих лиц украинского режима отсутствуют лица, которые уполномочены на заключение мирного договора. А это большая проблема", - сказал Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

Россия-УкраинаДмитрий Медведев