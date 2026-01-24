Мэр французского департамента Ивелин спустил флаг ЕС в поддержку аграриев

Французский бунт на фоне заключения торгового соглашения ЕС и МЕРКОСУР не прекращается. К революции фермеров присоединяются чиновники. В поддержку аграриев мэр французского департамента Ивелин в прямом эфире спустил флаг ЕС со флагштока у здания городской администрации.

Реализация торгового соглашения между ЕС и МЕРКОСУР пока откладывается в ожидании судебного вердикта. Европейский суд рассматривает вопрос о том, не нарушает ли сделка европейское законодательство. На вынесение решения может уйти больше года, и до тех пор соглашение будет заморожено.