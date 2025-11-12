Мэр Киева Кличко предложил снизить мобилизационный возраст в Украине с 25 до 22 лет из-за острой нехватки личного состава на линии боевого соприкосновения. По его словам, страну ждут огромные трудности, поскольку миллионы граждан сейчас находятся за границей.



Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственная мобилизация вызывает протесты и недовольства у людей. В интернете много роликов жестоких действий сотрудников ТЦК, которые приводят к смерти и исчезновению украинцев.