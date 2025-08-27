Мерц: Мы искренне рады приветствовать Молдову в Европейском союзе

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что для Молдовы двери Евросоюза открыты, пишет ТАСС.

"Двери в Европейский союз открыты", - заявил Мерц в Кишиневе на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

"Мы искренне рады приветствовать вас в Европейском союзе", - сказал канцлер, добавив, что Молдавия географически и исторически является частью Европы.

Ранее 27 августа Мерц, Макрон и Туск прибыли в Кишинев для участия в праздновании Дня независимости, а также чтобы выразить поддержку прозападному правительству республики перед парламентскими выборами 28 сентября.

Очередные парламентские выборы в Молдове назначены на 28 сентября 2025 года. Ранее издание Politico сообщало, что некоторые страны ЕС хотели ускорить процесс вступления республики в сообщество, тем самым поддержав проевропейские партии на выборах.