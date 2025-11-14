Евросоюз закрывает двери для выходцев из Украины. Канцлер Германии обратился к украинцам: вместо того, чтобы искать будущее в ФРГ, молодые люди должны нести службу в своей стране.

Мерц заявил, что во время недавнего телефонного разговора с Зеленским он попросил его принять меры против выезда молодых украинцев. Помимо прочего, канцлер напомнил, что Германия намерена сократить пособия по безработице для украинцев, чтобы стимулы к работе были сильнее.