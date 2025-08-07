3.69 BYN
3.01 BYN
3.48 BYN
Место проведения встречи президентов России и США согласовано - Ушаков
Автор:Редакция news.by
Место проведения встречи президентов России и США согласовано - Ушаковnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54787054-b49b-4944-bff2-d1aa3145f619/conversions/c1fe272f-3188-47bc-899c-89feb33bd7eb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54787054-b49b-4944-bff2-d1aa3145f619/conversions/c1fe272f-3188-47bc-899c-89feb33bd7eb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54787054-b49b-4944-bff2-d1aa3145f619/conversions/c1fe272f-3188-47bc-899c-89feb33bd7eb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54787054-b49b-4944-bff2-d1aa3145f619/conversions/c1fe272f-3188-47bc-899c-89feb33bd7eb-xl-___webp_1920.webp 1920w
Место проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа согласовано, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет Sputnik Беларусь.
Он также уточнил, что достигнута договоренность провести эту встречу в ближайшие дни.
"Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке параметров этой встречи и места ее проведения", - добавил Ушаков.
После чего добавил, что место, в принципе, согласовано, Кремль назовет его позже.