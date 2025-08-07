Место проведения встречи президентов России и США согласовано - Ушаков

Место проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа согласовано, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет Sputnik Беларусь.

Он также уточнил, что достигнута договоренность провести эту встречу в ближайшие дни.

"Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке параметров этой встречи и места ее проведения", - добавил Ушаков.