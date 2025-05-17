Метрополитен Москвы отмечает 90-летний юбилей

Юбилей легендарной подземки и пульс российской столицы, бьющийся под землей. Московскому метрополитену исполнилось 90 лет.

В мае 1935 года Москва вступила в новую эпоху, открылась первая линия метро от станции "Сокольники" до "Парка культуры". Метро должно было стать общественным транспортом, доступным всем. Тем не менее первые станции - это настоящие дворцы с позолотой, скульптурами и красочной мозаикой. Причем в транспортной истории московской подземки есть и белорусский след.

Конная полиция, солидные мужчины в фетровых шляпах и женщины в меховых боа. На несколько дней Москва переносится в май 1935 года. Тогда запуск первой линии метро стал не просто событием, а настоящей сенсацией. Население столицы уже превысило 3 млн человек. Городского транспорта катастрофически не хватало, люди добирались до работы по нескольку часов в страшной давке, поэтому московское метро стало глотком свежего воздуха.

Александр Попов, фотограф и историк Московского метростроя:

"С января 1935 года в прессе началась пиар-компания по обучению будущих пассажиров, москвичей, как пользоваться метрополитеном. Выпускались статьи в журналах, отдельные брошюры".

По распоряжению ЦК КПСС метро - это общественный транспорт, доступный для всех слоев населения. Популярность была настолько высокая, что пришлось вводить цветные билеты, жетоны не прошли испытания, с указанием времени поездки. Все для того, чтобы люди не катались. Потому что каждая станция метро, а в то время их было 13 - это настоящее произведение искусства.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b52bff53-702a-4479-abfb-3d4c59e34f3d/conversions/d000b704-cc3a-44f7-a255-00c0ff296493-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b52bff53-702a-4479-abfb-3d4c59e34f3d/conversions/d000b704-cc3a-44f7-a255-00c0ff296493-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b52bff53-702a-4479-abfb-3d4c59e34f3d/conversions/d000b704-cc3a-44f7-a255-00c0ff296493-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b52bff53-702a-4479-abfb-3d4c59e34f3d/conversions/d000b704-cc3a-44f7-a255-00c0ff296493-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня более 40 станций московского метро - это культурное наследие страны. "Белорусская" была открыта в 1938 году, при строительстве второй линии. На потолке 12 мозаичных панно, которые рассказывают о достижениях Советской Беларуси. На одном из них две мастерицы вышивали на холсте портрет Сталина. Но с приходом к власти Хрущева, когда началась борьба с культом личности, профиль "отца народов" заменили на орден Красного Знамени. Еще один символ станции - скульптура "Белорусские партизаны". Она появилась уже после Великой Отечественной войны, в 1952 году, и стала символом народного сопротивления.

Во время ВОВ московское метро служило это не только бомбоубежищем, а было целым подземным городом. В то время работало 22 станции, у каждой была своя роль. На "Курской" находилась библиотека, на "Арбатской" давали концерты, а на "Соколе" прямо в вагонах делали продукцию для фронта.

Кстати, во время Великой Отечественной метро продолжали строить, работы не останавливались ни на один день. А возглавляла первую и единственную женскую бригаду белоруска Софья Киеня. Она приехала из села Доманичи, не умела ни читать, ни писать. Всему научилась сама и стала в метрострое одной из первых стахановок.

Павел Ковалев, замначальника Московского метрополитена:

"Это не просто была стройка, это были определенные достижения в области подземного метростроительства. Впервые в мире была построена станция глубокого заложения, с открытой центральной пассажирской платформой. Это станция "Красные Ворота". Был впервые изобретен московский метод строительства метрополитена".