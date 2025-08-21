МИД КНР: данные РФ о ведении бактериологической войны японским милитаризмом не подлежат отрицанию

По заявлениям официального представителя МИД КНР Мао Нин, китайские власти считают неоспоримыми документы, опубликованные Россией о бактериологическом оружии Японии времен Второй мировой войны, информирует ТАСС.

"Официальные данные, обнародованные Россией, вновь подтверждают, что факты ведения бактериологической войны японским милитаризмом неопровержимы и не подлежат отрицанию", - подчеркнула она на брифинге, комментируя копии рассекреченных документов, опубликованных недавно ФСБ России.

Как уточнила китайский дипломат, во время Второй мировой войны японские войска, вторгшиеся в Китай, "открыто нарушили международное право, развязав против китайского народа чудовищную бактериологическую войну". Она напомнила, что Япония проводила "жестокие и бесчеловечные эксперименты на живых людях, совершив преступления против человечества".

"Только признавая историю, можно заслужить уважение. Только учитывая уроки истории, можно построить будущее, - добавила Мао Нин. - Только не забывая прошлое, можно предотвратить повторное вступление на ложный путь".

Официальный представитель МИД КНР напомнила, что в 2025 году отмечается 80-я годовщина победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и во Всемирной антифашистской войне.

"Мы призываем Японию глубоко переосмыслить историю своей агрессии, проявить искреннее уважение к чувствам народов стран, которые от нее пострадали, в том числе Китая, полностью порвать с милитаризмом, реальными действиями не допустить повторения ошибок прошлого", - подытожила Мао Нин.

Ранее ФСБ к 80-летию завершения разгрома частями Красной армии Квантунской армии Японии опубликовала цифровые копии рассекреченных документов из архивов УФСБ по Омской области о планах Японии применить бактериологическое оружие против советских, китайских и американских войск. Для этого были сформированы спецподразделения ВС - отряды №731 и №100.