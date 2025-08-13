МИД РФ: Киев усиливает атаки на территорию России

По его словам, только за последнюю ночь российскими военными перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотников.

"По мере приближения российско-американского саммита на Аляске киевский режим усиливает террористическую активность против регионов России. За ночь с 12 на 13 августа военными перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 15 над Брянской областью, 11 над территорией Волгоградской области, а также над территориями Ростовской, Белгородской, Воронежской областей, над Краснодарским краем и территорией Республики Крым", - отметил Алексей Фадеев.