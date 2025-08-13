3.72 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
МИД РФ: Киевский режим готовит провокацию в целях срыва российско-американских переговоров
Автор:Редакция news.by
Киевским режимом осуществляется подготовка провокации в целях срыва российско-американских переговоров. Об этом сообщает Министерство обороны России.
По данным ведомства, для этого в город Чугуев Харьковской области СБУ была доставлена группа иностранных журналистов под легендой "подготовки серии репортажей о местных жителях". Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет, который предполагается осветить в западной прессе как агрессию России.
Фото РИА Новости