По данным ведомства, для этого в город Чугуев Харьковской области СБУ была доставлена группа иностранных журналистов под легендой "подготовки серии репортажей о местных жителях". Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет, который предполагается осветить в западной прессе как агрессию России.