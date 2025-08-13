Смотреть онлайнПрограмма ТВ
МИД РФ: Киевский режим готовит провокацию в целях срыва российско-американских переговоров

Киевским режимом осуществляется подготовка провокации в целях срыва российско-американских переговоров. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По данным ведомства, для этого в город Чугуев Харьковской области СБУ была доставлена группа иностранных журналистов под легендой "подготовки серии репортажей о местных жителях". Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет, который предполагается осветить в западной прессе как агрессию России.

Фото РИА Новости

