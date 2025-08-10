МИД России не исключает, что Киев пойдет на провокации в преддверии встречи Путина и Трампа

Москва не исключает, что Киев пойдет на провокации и теракты, чтобы обострить ситуацию в преддверии встречи Путина и Трампа. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

По его словам, увеличением числа атак по гражданским объектам Киев демонстрирует свое отношение к готовящимся переговорам. Аналогичное мнение высказывают и многочисленные эксперты, обращая особое внимание на то, что украинская сторона сделает все возможное, чтобы сорвать встречу лидеров России и США на Аляске. Сдают нервы и у европейских лидеров.

Найджел Гулд-Дэвис, старший научный сотрудник по России и Евразии Международного института стратегических исследований:

"Где во всем этом Европа? Европа, должно быть, встревожена и, по сути, потрясена этим последним поворотом событий. В худшем случае Европе действительно придется придерживаться совершенно иной политики в отношении войны, чем Вашингтону. Это потенциально имело бы более серьезные последствия для трансатлантического альянса. Но, конечно, это был бы худший вариант. И Европа, и европейские лидеры сделают все возможное в течение следующей недели, чтобы гарантировать, что какие бы результаты ни были получены на Аляске, они не приведут к тому, чтобы Трамп встал на сторону Путина".