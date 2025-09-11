3.64 BYN
Минфин США разрешил проведение финансовых операций с "Белавиа" и ее дочерними структурами
Автор:Редакция news.by
Минфин США разрешил проведение финансовых операций с авиакомпанией "Белавиа" и ее дочерними структурами. Это следует из документа, размещенного на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, пишет БЕЛТА.
Также разрешаются операции с любым юридическим лицом, в котором "Белавиа" прямо или косвенно владеет долями в размере 50 % и более.
Ранее представитель Президента США Джон Коул на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты сняли санкции с "Белавиа".