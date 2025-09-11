Минфин США разрешил проведение финансовых операций с "Белавиа" и ее дочерними структурами

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6b128c6-3c5d-4867-b141-d706533cc430/conversions/389b7b5a-cb75-4e5f-88a0-84a5cf8692a2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6b128c6-3c5d-4867-b141-d706533cc430/conversions/389b7b5a-cb75-4e5f-88a0-84a5cf8692a2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6b128c6-3c5d-4867-b141-d706533cc430/conversions/389b7b5a-cb75-4e5f-88a0-84a5cf8692a2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6b128c6-3c5d-4867-b141-d706533cc430/conversions/389b7b5a-cb75-4e5f-88a0-84a5cf8692a2-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Минфин США разрешил проведение финансовых операций с авиакомпанией "Белавиа" и ее дочерними структурами. Это следует из документа, размещенного на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, пишет БЕЛТА.

Также разрешаются операции с любым юридическим лицом, в котором "Белавиа" прямо или косвенно владеет долями в размере 50 % и более.