Минимум 10 человек стали жертвами отравления алкоголем в Сириусе

По данным следствия не менее десяти человек отравились самодельным алкоголем, купленным на рынке в Сириусе, сообщил ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

"В ходе рассмотрения ходатайства судом следователь СК заявил, что, по предварительной информации, от отравления алкоголем, проданным обвиняемыми, погибли не менее 10 человек", - говорится в сообщении.

Накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что полиция в Сириусе задержала двух жительниц Краснодарского края. Женщины продавали под видом домашнего вина и чачи на рынке "Казачий" изготовленный неизвестными кустарным способом алкоголь, который не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья.

Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Она уточняла, что точное количество жертв пока не установлено, среди них могут быть туристы из разных регионов.

Сотрудниками полиции при поддержке Росгвардии на рынке были проведены рейды, изъята и направлена на исследование алкогольная продукция. Производителей опасного для жизни алкоголя и других лиц, возможно причастных к случившемуся, устанавливают. 7 августа суд в Сочи арестовал на время предварительного следствия двух ранее задержанных женщин.