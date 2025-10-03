Министр культуры Литвы уйдет в отставку из-за отказа ответить на вопрос "Чей Крым"

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/285ad271-8437-41d0-81c3-05a4b04a1057/conversions/0193163c-20a9-429a-97b5-de13bee37db7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/285ad271-8437-41d0-81c3-05a4b04a1057/conversions/0193163c-20a9-429a-97b5-de13bee37db7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/285ad271-8437-41d0-81c3-05a4b04a1057/conversions/0193163c-20a9-429a-97b5-de13bee37db7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/285ad271-8437-41d0-81c3-05a4b04a1057/conversions/0193163c-20a9-429a-97b5-de13bee37db7-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Новый министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс уйдет в отставку из-за отказа сказать, чей Крым. На должность он был назначен всего неделю назад, сообщает РИА Новости, ссылаясь на портал LRT (Литовское радио и телевидение).

"По настоянию премьер-министра Инги Ругинене министр культуры Игнотас Адомавичюс в пятницу объявил, что уходит в отставку... Министр в интервью порталу lrytas.lt не смог сразу ответить на вопрос о том, кому принадлежит Крым, и обвинил журналистку в провокации. Это стало последней каплей для премьер-министра, которая предложила Адомавичюсу самому уйти в отставку", - говорится в сообщении LRT.

Портал приводит слова самого Адомавичюса, который заявил, что он сам и его семья испытывают "сильное давление" и им "небезопасно находиться на улице".