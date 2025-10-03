3.69 BYN
Министр культуры Литвы уйдет в отставку из-за отказа ответить на вопрос "Чей Крым"
Новый министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс уйдет в отставку из-за отказа сказать, чей Крым. На должность он был назначен всего неделю назад, сообщает РИА Новости, ссылаясь на портал LRT (Литовское радио и телевидение).
"По настоянию премьер-министра Инги Ругинене министр культуры Игнотас Адомавичюс в пятницу объявил, что уходит в отставку... Министр в интервью порталу lrytas.lt не смог сразу ответить на вопрос о том, кому принадлежит Крым, и обвинил журналистку в провокации. Это стало последней каплей для премьер-министра, которая предложила Адомавичюсу самому уйти в отставку", - говорится в сообщении LRT.
Портал приводит слова самого Адомавичюса, который заявил, что он сам и его семья испытывают "сильное давление" и им "небезопасно находиться на улице".
Адомавичюс вступил в должность министра культуры 25 сентября в составе нового правительства Литвы от левой популистской партии "Заря Немана". Его кандидатура вызывала наибольшие споры среди всех новых членов литовского кабмина, поскольку он ранее занимался продажей макаронных изделий и не имел отношения к культуре. Деятели культуры в прошлый четверг провели в Вильнюсе митинг против его назначения.