Тель-Авив не намерен останавливать войну в Газе, даже наоборот готов ее эскалировать. Министр обороны Израиля утвердил план захвата Газы. Операцию назвали "Колесницы Гидеона - 2" в честь предыдущей. Тогда было захвачено 75 % анклава. Из резерва армия Израиля призывает 60 тыс. военных, еще 20 тыс. продлевают срок службы.

Кроме этого, Кац одобрил "гуманитарную подготовку" для примерно миллиона палестинцев. Их планируют переместить на юг сектора, где создадут гуманитарную инфраструктуру. Затем будет объявлена эвакуация гражданских. И вот тогда Израиль начнет наземное наступление на анклав и уничтожит оставшихся боевиков ХАМАС. Все усилия по мирным переговорам уничтожены. А ведь ранее палестинское движение согласилось принять предложение о прекращении огня.