Минобороны Польши: Украина должна признать Волынскую резню и геноцид поляков

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина должна официально признать Волынскую резню и геноцид поляков. Об этом он сказал во время торжественных мероприятий по случаю Дня памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА* (запрещенные в Беларуси экстремистские организации), сообщает РИА Новости.

В пятницу, 11 июля, в Польше отмечается Национальный день памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА*.

"Это вопрос, о котором никогда нельзя забывать. Я не из тех, кто разжигает раздор между Польшей и Украиной. Я хочу строить будущее на правде, которая должна быть раскрыта, на уважении к прошлому. Другого пути нет. Эта рана не заживёт, пока её не очистят. Нет ран, которые, если их не очищать, заживут сами собой", - сказал Косиняк-Камыш.

Также он отметил, что очищение - это признание того, что произошло, а значит, геноцид был.

В свою очередь вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак заявил, что украинская сторона продолжает применять ложные формулировки в отношении Волынской резни.

"Украинская сторона, называя это польско-украинской войной или трагедией и конфликтом, в котором неизвестно, кто был виновником, а кто жертвой, распространяет историческую неправду", - заявил он журналистам.

Босак подчеркнул, что "Конфедерация" ожидает прекращения на Украине культа преступников и преступных организаций, официальных извинений со стороны украинского государства, а также запрета демонстрации символов, связанных с организациями, которые совершили геноцид.

Вице-спикер сейма также заявил, что на должность главы Украинского института национальной памяти назначаются люди со взглядами, связанными с украинским бандеризмом и национализмом, что, по его мнению, не сулит ничего хорошего, кроме дальнейшего прославления геноцида.

Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.