Минобороны РФ: Объекты для поражения на территории Польши не планировались
Автор:Редакция news.by
У российских войск не было в планах поражать объекты на территории Польши, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
"Объекты для поражения на территории Польши не планировались", - заявили в российском военном ведомстве.
Там добавили, что максимальная дальность применяемых БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км.
Минобороны России также готово провести консультации с министерством обороны Польши "по данной теме".
Там сообщили, что ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Виннице и Львове.
"Тем не менее мы готовы по данной теме провести консультации с Министерством обороны Польши", - подчеркнули в Минобороны России.