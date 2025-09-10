Минобороны РФ: Объекты для поражения на территории Польши не планировались

У российских войск не было в планах поражать объекты на территории Польши, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

"Объекты для поражения на территории Польши не планировались", - заявили в российском военном ведомстве.

Там добавили, что максимальная дальность применяемых БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км.

Минобороны России также готово провести консультации с министерством обороны Польши "по данной теме".

Там сообщили, что ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Виннице и Львове.