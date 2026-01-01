Мир встречает Новый год

Новый год продолжает шагать по планете. И если у нас 2026-й уже вступил в свои права, то в других уголках Земли еще проходят приготовления к праздничному столу.

Куранты пробили полночь в западных регионах Канады, центрально-западных штатах США и в западных штатах Мексики. Через час перевернут календарь жители Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Сиэтла, Ванкувера, а также на островах Питкэрн. Чуть позже Новый год придет на Аляску и Гавайи. Самыми последними - в 14:00 по Минску - 2026-й встретят в Американском Самоа и Ниуэ.