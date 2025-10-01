Мировой долг достиг рекордных 338 трлн долларов

Мировой долг достиг нового исторического максимума в 338 трлн долларов. Об этом говорится в отчете Института международных финансов.

Ключевыми факторами роста стали затраты государств на здравоохранение, оборону и экологические проекты. Увеличение военных расходов эксперты связывают с геополитической нестабильностью, а экологические инвестиции - с климатическими изменениями и природными катаклизмами.

Ранее эксперты МВФ заявили, что мировая экономика столкнулась с новой волной нестабильности. Это в свою очередь может привести к резкому росту госдолга, который достигнет рекордных значений со времен Второй мировой войны. Особенно сильно пострадает еврозона, отметили в фонде.