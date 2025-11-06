Митинг в центре Белграда собрал почти 50 тыс. сторонников действующей власти

Митинг сторонников действующей власти в центре Белграда собрал почти 50 тысяч человек. Такие данные приводит МВД Сербии.

У здания Народной скупщины выступили председатель парламента Ана Брнабич и бывший премьер. Они призвали граждан к миру и единству, независимо от политических взглядов, и заявили о недопустимости разжигания гражданской войны.

Одновременно прошел несанкционированный митинг оппозиции. Собравшихся разделяли кордоны полиции.

Оба мероприятия завершились без происшествий. Власти Сербии неоднократно заявляли, что Запад пытается реализовать в стране сценарий цветной революции по уже проверенным лекалам госпереворотов в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.