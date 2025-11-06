3.68 BYN
Митинг в центре Белграда собрал почти 50 тыс. сторонников действующей власти
Митинг сторонников действующей власти в центре Белграда собрал почти 50 тысяч человек. Такие данные приводит МВД Сербии.
У здания Народной скупщины выступили председатель парламента Ана Брнабич и бывший премьер. Они призвали граждан к миру и единству, независимо от политических взглядов, и заявили о недопустимости разжигания гражданской войны.
Одновременно прошел несанкционированный митинг оппозиции. Собравшихся разделяли кордоны полиции.
Оба мероприятия завершились без происшествий. Власти Сербии неоднократно заявляли, что Запад пытается реализовать в стране сценарий цветной революции по уже проверенным лекалам госпереворотов в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.
Президент Сербии Вучич назвал акции протеста, которые продолжаются уже год, проявлением так называемого астротурфинга, когда политически мотивированные и финансируемые извне демонстрации пытаются представить как стихийное народное движение.