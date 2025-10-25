3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Митинги взорвали Европу: протестующие требуют направить средства на социальные нужды
Испания
Отставки главы Валенсии потребовали участники митинга в Мадриде, где также призвали власти к ответственности за обеспечение социальных прав граждан. Участники потребовали прекратить урезать расходы на здравоохранение, пенсии и образование.
Италия
В Италии сотни протестующих подняли вопрос об оборонных расходах. Антивоенный марш прошел по улицам города Павиа, где сейчас проходит конференция, посвященная будущему европейской обороны. Участники митинга недовольны, что финансирование идет на вооружение, а не на сферу услуг, здравоохранение, поддержку трудящихся и уязвимых категорий населения.
Франция
Еще один антивоенный марш, который собрал сотни участников, прошел перед аэропортом Шарль-де-Голль в Париже. Демонстранты потребовали полного эмбарго на поставки оружия Израилю. В частности, протестующие обвинили французскую компанию в использовании крупнейшего аэропорта страны для отправки в Тель-Авив компонентов для систем вооружений.