Митинги взорвали Европу: протестующие требуют направить средства на социальные нужды

Испания

Отставки главы Валенсии потребовали участники митинга в Мадриде, где также призвали власти к ответственности за обеспечение социальных прав граждан. Участники потребовали прекратить урезать расходы на здравоохранение, пенсии и образование.

Италия

В Италии сотни протестующих подняли вопрос об оборонных расходах. Антивоенный марш прошел по улицам города Павиа, где сейчас проходит конференция, посвященная будущему европейской обороны. Участники митинга недовольны, что финансирование идет на вооружение, а не на сферу услуг, здравоохранение, поддержку трудящихся и уязвимых категорий населения.

Франция