Мобилизация 25 тыс. военных: Венесуэла готовится к возможной агрессии США

Венесуэла мобилизует 25 тыс. военных на фоне активности США у берегов страны. Их отправят на границу с Колумбией, а также на атлантическое и карибское побережья.

Обострение напряженности стало следствием заявлений президента США Дональда Трампа, который обвинил Венесуэлу в недостаточных усилиях по противодействию незаконному обороту наркотиков. В южную часть Карибского моря были переброшены три эсминца, атомная подводная лодка, ракетный крейсер, десантные корабли, а также более 4 тыс. военнослужащих США. Сам американский лидер заявил о рассмотрении возможности нанесения военных ударов по наркокартелям, которые, якобы осуществляют свою деятельность на территории Венесуэлы.