Москва и Вашингтон согласовывают дату проведения нового раунда переговоров

Россия и США согласовывают дату и место проведения нового раунда переговоров. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

"Сейчас идет согласование даты и места проведения следующего переговорного раунда", - отметила она.

По словам Захаровой, российская сторона констатирует взаимный с США характер заинтересованности в "распутывании клубка противоречий" в отношениях двух стран.

"Мы занимаемся постепенным распутыванием этого клубка. Заинтересованность в устранении этих многочисленных проблем носит взаимный характер", - указала дипломат.

Как уточнила Захарова, с российской стороны в приоритетном порядке поставлен вопрос о скорейшем возобновлении прямого воздушного сообщения. Это стало бы символом налаживающегося взаимодействия между двумя странами.