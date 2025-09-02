3.69 BYN
Москва и Вашингтон согласовывают дату проведения нового раунда переговоров
Россия и США согласовывают дату и место проведения нового раунда переговоров. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
"Сейчас идет согласование даты и места проведения следующего переговорного раунда", - отметила она.
По словам Захаровой, российская сторона констатирует взаимный с США характер заинтересованности в "распутывании клубка противоречий" в отношениях двух стран.
"Мы занимаемся постепенным распутыванием этого клубка. Заинтересованность в устранении этих многочисленных проблем носит взаимный характер", - указала дипломат.
Как уточнила Захарова, с российской стороны в приоритетном порядке поставлен вопрос о скорейшем возобновлении прямого воздушного сообщения. Это стало бы символом налаживающегося взаимодействия между двумя странами.
Говоря о других аспектах взаимодействия, дипломат заявила, что Москва и Вашингтон могут вести диалог о защите окружающей среды в Арктике. Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества США и РФ в данном регионе, по ее словам, является разработка полезных ископаемых.