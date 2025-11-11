МВФ остановил финансирование Молдовы

Международный валютный фонд прекратил финансирование Молдовы, страна осталась с катастрофическими долгами и без поддержки. Об этом сообщил бывший премьер-министр республики Влад Филат. По словам политика, после четырех лет рекордных заимствований и невыполненных обещаний правительство Санду столкнулось с неизбежным. Кишинев не получил последний транш - около 170 млн долларов.

Причина остановки финансирования, по мнению Филата, заключается в том, что заявленные экономические реформы так и не были реализованы.



При этом на отчеты МВФ опираются и другие организации, а потому в ближайшие месяцы вероятны задержки и переносы других программ внешней поддержки. Отметим, за последние несколько лет бюджетный дефицит Молдовы вырос почти в 4 раза и превысил 1 млрд долларов.