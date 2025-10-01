На Филиппинах растет число погибших от подземных толчков

Из-за мощного землетрясения на Филиппинах погибло 60 человек, количество жертв может вырасти. Очаг залегал на глубине 10 км в провинции Себу. Сила подземных толчков 6,9. Трясло так, что рушились церкви, простоявшие века.

В провинции объявлено чрезвычайное положение. Сообщается об обрушении здания спортивно-оздоровительного комплекса, под обломками находятся люди. В зоне бедствия работают спасатели, сейсмологи предупреждают о возможных афтершоках.