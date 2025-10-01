3.65 BYN
На Филиппинах растет число погибших от подземных толчков
Автор:Редакция news.by
Из-за мощного землетрясения на Филиппинах погибло 60 человек, количество жертв может вырасти. Очаг залегал на глубине 10 км в провинции Себу. Сила подземных толчков 6,9. Трясло так, что рушились церкви, простоявшие века.
В провинции объявлено чрезвычайное положение. Сообщается об обрушении здания спортивно-оздоровительного комплекса, под обломками находятся люди. В зоне бедствия работают спасатели, сейсмологи предупреждают о возможных афтершоках.
Ранее Филиппины пострадали от разрушительного тайфуна, он унес жизни 20 человек. Еще столько же стали жертвами стихии во Вьетнаме. Судьба около 20 человек неизвестна. Ураган разрушил или повредил более 137 тыс. жилых домов, многие районы остались без электричества и связи.