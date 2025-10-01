На фоне перехвата гуманитарной помощи в Европе прошли протесты в поддержку Палестины

Израиль начал перехват судов международной флотилии, которые направляются с гуманитарной помощью в Газу. По разным данным, блокировано от 9 до 13 кораблей.

Как пишет The Times of Israel, всего в составе гуманитарной флотилии насчитывается 47 судов и более 500 активистов. Издание отмечает, что Израиль уже обвинил некоторых ключевых участников в связях с палестинским движением ХАМАС. Израильские корабли применили водометы и протаранили одно из судов.

Позже МИД Израиля заявил, что все задержанные "в безопасности и чувствуют себя хорошо".

На фоне случившегося в Европе прошла волна протестов в поддержку Палестины. Массовые акции были организованы в Барселоне, Риме, Афинах, Брюсселе, Берлине и Стамбуле. На кадрах запечатлены жесткие задержания манифестантов. Полиция активно применяла силу.