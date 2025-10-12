На границах ЕС заработала система EES

12 октября Евросоюз запустил новую систему пограничного контроля. Она уже действует на границах Литвы и Латвии, а вскоре заработает и на польском рубеже.

Система EES предусматривает, что пограничники начнут собирать биометрические данные каждого путешественника, не являющегося гражданином ЕС. Кроме того, въезжающих станут фотографировать. Делается это в целях ужесточения контроля за пересечением границ Евросоюза. При этом пограничники перестанут ставить в паспорта штампы, весь учет въездов-выездов станет исключительно электронным.