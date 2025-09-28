На избирательных участках Молдовы произошло 40 нарушений

На парламентских выборах в Молдове уже подтверждено 40 инцидентов, сообщает общественная правозащитная организация Promo-LEX. Это такие случаи, как необоснованное присутствие посторонних лиц, нарушение тайны голосования, неправильное хранение бюллетеней, ограничение доступа наблюдателей или воспрепятствование их работе, полные урны для бюллетеней с самого утра.

Также сообщается о голосовании с несоответствующими удостоверениями личности, организованном подвозе избирателей и других случаях. Фиксируются нарушения и за рубежом: в Румынии, Франции, Испании и Германии. В Москве люди с раннего утра занимают очереди, чтобы успеть проголосовать - для 250 тыс. молдаван в России выделили всего 10 тыс. бюллетеней.