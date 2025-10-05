3.69 BYN
На Китай обрушился тайфун "Матмо"
Автор:Редакция news.by
На южную провинцию Китая Гуандун обрушился мощный тайфун. Закрыты школы, перестал ходить общественный транспорт, перекрыты автомагистрали.
Скорость ветра достигала 42 метров в секунду. Еще накануне власти эвакуировали порядка 300 тысяч местных жителей в безопасные районы.
Согласно прогнозу, тайфун будет ослабевать по мере продвижения вглубь материка, при этом ливни и порывистый ветер в ближайшие сутки ожидаются в большинстве юго-западных районов Китая.