На Китай обрушился тайфун "Матмо"

На южную провинцию Китая Гуандун обрушился мощный тайфун. Закрыты школы, перестал ходить общественный транспорт, перекрыты автомагистрали.



Скорость ветра достигала 42 метров в секунду. Еще накануне власти эвакуировали порядка 300 тысяч местных жителей в безопасные районы.



Согласно прогнозу, тайфун будет ослабевать по мере продвижения вглубь материка, при этом ливни и порывистый ветер в ближайшие сутки ожидаются в большинстве юго-западных районов Китая.