На неформальном саммите ЕС не смогли придумать, как конфисковать замороженные российские активы

Неформальный саммит ЕС в Копенгагене завершился провалом. Как сообщает издание The Financial Times, участникам не удалось договориться о выделении Украине 140 млрд евро из замороженных российских активов. Более того, и встреча лидеров ЕС через 3 недели, которая должна быть посвящена той же теме, гарантировано будет безуспешной: Брюссель не успеет разработать предложения, которые позволят юридически обосновать конфискацию российских денег.