3.66 BYN
2.98 BYN
3.50 BYN
На неформальном саммите ЕС не смогли придумать, как конфисковать замороженные российские активы
Неформальный саммит ЕС в Копенгагене завершился провалом. Как сообщает издание The Financial Times, участникам не удалось договориться о выделении Украине 140 млрд евро из замороженных российских активов. Более того, и встреча лидеров ЕС через 3 недели, которая должна быть посвящена той же теме, гарантировано будет безуспешной: Брюссель не успеет разработать предложения, которые позволят юридически обосновать конфискацию российских денег.
В Копенгагене именно непроработанность этого аспекта и вызвала фактический бунт Франции, Бельгии и Люксембурга: эти страны настаивают, что изъятие приведет к утрате доверия со стороны инвесторов к европейской финансовой системе.
Россия планы ЕС насчет замороженных денег прямо называет грабежом и обещает принять ответные меры - конфисковать европейское имущество на своей территории.