Парламентские выборы в Молдове сопровождаются масштабными фальсификациями. 344 нарушения, включая подкуп избирателей и переполненные с самого утра урны.

На зарубежных участках ситуация не менее напряженная. В ряде стран наблюдатели столкнулись с отказами в аккредитации и ограничением доступа. В соцсетях распространяется информация, где неизвестные предлагают 50 евро за голос в пользу партии "Действие и солидарность" и 20 евро за приведенного избирателя. А в школах требуют от родителей фото бюллетеней, подтверждающих голосование за правящую партию.

Константин Придыбайло, специальный корреспондент телеканала RT (Россия):

"Молдова - это уникальная страна, в которой президент выбран диаспорой, не проживающей внутри страны. И то же самое сейчас будет с парламентом. Таким образом мы просто получим монолитный состав, который зацементирует леволиберальную диктатуру. Во главе с Майей Санду они смогут творить что угодно".