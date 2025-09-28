3.64 BYN
На парламентских выборах в Молдове зафиксированы 344 нарушения
Парламентские выборы в Молдове сопровождаются масштабными фальсификациями. 344 нарушения, включая подкуп избирателей и переполненные с самого утра урны.
На зарубежных участках ситуация не менее напряженная. В ряде стран наблюдатели столкнулись с отказами в аккредитации и ограничением доступа. В соцсетях распространяется информация, где неизвестные предлагают 50 евро за голос в пользу партии "Действие и солидарность" и 20 евро за приведенного избирателя. А в школах требуют от родителей фото бюллетеней, подтверждающих голосование за правящую партию.
Константин Придыбайло, специальный корреспондент телеканала RT (Россия):
"Молдова - это уникальная страна, в которой президент выбран диаспорой, не проживающей внутри страны. И то же самое сейчас будет с парламентом. Таким образом мы просто получим монолитный состав, который зацементирует леволиберальную диктатуру. Во главе с Майей Санду они смогут творить что угодно".
На фоне растущего недоверия к легитимности парламентских выборов в Молдове экс-президент страны Игорь Додон подчеркнул тот факт, что Санду уже допускает возможность аннулирования результатов по аналогии с ситуацией в Румынии. Он призвал сторонников выйти на мирный протест перед зданием парламента, чтобы защитить "очевидную победу" оппозиции.