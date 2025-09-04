Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

На севере Молдовы правоохранители провели более 40 обысков по делу о коррупции на выборах

В Молдове продолжаются масштабные следственные действия по делу об электоральной коррупции, незаконном финансировании политических сил и отмывании денег.

Утром 4 сентября на севере страны правоохранители провели более 40 обысков. Ранее подобные обыски прошли на юге страны, в частности у представителей партии "Сердце Молдовы". Руководитель объединения заявила, что цель этих мероприятий - "запугать и дискредитировать" оппозицию.

Парламентские выборы в Молдове назначены на 28 сентября. ЦИК ранее отказал оппозиционному блоку "Победа" в регистрации для участия в голосовании.

Молдоваправоохранители