На Шри-Ланке погибли 7 буддистских монахов

Семь буддистских монахов погибли и несколько получили ранения в результате падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке, сообщает издание Daily Mirror. Об этом пишет РИА Новости.

Власти подозревают, что несчастный случай произошел из-за обрыва троса, поддерживающего вагон, который перевозил монахов на вершину горы.

"Несчастный случай произошел около 21:00, когда 13 монахов возвращались в монастырь после совершения религиозных ритуалов в священном месте", - сообщает издание со ссылкой на источники в полиции.

Отмечается, что двое монахов сумели выпрыгнуть из падающего вагона и отделались легкими травмами, в то время как еще 4 монаха получили серьезные ранения.