1500 молодых специалистов пополнили медицинские учреждения Минска

Путь в профессию начинается с посвящения! На одной площадке встретились молодые специалисты, которые в этом году пополнили штат коллективов учреждений здравоохранения Минска. Это врачи, фельдшеры и медсестры, провизоры и фармацевты.



Здесь же звучали слова благодарности за преданность профессии, и состоялось награждение нагрудными знаками "За труд во имя жизни" и "Лучший наставник". В адрес тех, кто делает первые шаги в жизненно важной профессии, - напутствие от наставников и опытных коллег.

Андрей Стаселович, врач-невролог приемного отделения БСМП Минска

Андрей Стаселович, врач-невролог приемного отделения БСМП Минска: "Меня тогда очень хорошо принимали врачи, они помогали мне, несмотря на то, что я был всего лишь студентом. Уже в приемном отделении, когда я пришел на свое первое место работы, коллектив оказал мне огромную поддержку. Как бы ни старался выучить все заранее, полностью подготовиться невозможно - и здесь помощь коллег была действительно важна. Конечно, поначалу мне было страшно, как и любому молодому специалисту, но благодаря командной работе я быстро почувствовал себя комфортно".

Георгий Будревич, председатель Минской городской организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения

Георгий Будревич, председатель Минской городской организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения: "В конце августа была проведена встреча с молодыми специалистами. Мы узнали, какие проблемы волнуют молодых специалистов. Со своей стороны мы рассказали об условиях оплаты труда, как правильно насчитывается заработная плата, из чего состоит. Большинство молодых специалистов интересовали жилищные условия".