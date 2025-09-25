Политолог о ситуации во Франции: Государство замерло - решения не принимаются

Валерий Двойников, политолог, публицист, председатель фонда имени Петра Великого (Бельгия): "Ситуация такова, что правительство продолжает существовать, но никаких даже срочных дел закончить не может. Из-за этого любое промышленное предприятие не может двигаться вперед, не может гарантировать зарплаты - оно заморожено и действовать не может. Это происходит при каждой смене правительства. В течение четырех месяцев, можно сказать, экономика Франции вообще затормозится. И инвесторы, которые играют огромную роль для любого государства, не смогут достаточно иметь доверие такому государству, где так часто меняют правительство и где так часто ситуация становится катастрофической. То есть в данном случае это бьет и по промышленности, и по экономике, и по политике, по всем секторам. Данная нестабильность устраивает одного человека во Франции - это президента Эммануэля Макрона".