Минский район собрал 170 тыс. т зерна по итогам уборочной-2025
Председатель Минского райисполкома Денис Колесень в программе "Актуальное интервью" итоги сельскохозяйственного года, рассказав об успехах "Уборочной-2025" и перспективах развития Минского района.
Денис Колесень отметил, что Минский район достиг исторического рекорда по урожайности. В 2025 году район собрал 170 тыс. т зерна, включая рапс, что позволило ему стать одним из призеров фестиваля-ярмарки "Дожинки-2025", заняв 2-ое место.
"Это стало возможным благодаря профессионализму, упорному труду наших аграриев, от руководителя до механизатора", - подчеркнул председатель.
Ключевым фактором успеха стало трудолюбие и сознательность работников. Денис Колесень высоко оценил их самоотдачу: "Порой просто диву даешься, насколько хватает сознательности и терпения у работников. Надо было работать в неурочное время, в выходные без исключения, да, в ущерб своим семьям, своему досугу. Люди приходили с пониманием и выполняли то, что мы у них просили".
Минский район, по словам председателя, играет особую роль в регионе: "Минский район - это сердце Минской области, предстоличье, так сказать. Мы на своеобразной передовой".
Район находится под пристальным вниманием президента, который за 2025 год 26 раз инспектировал местные предприятия и хозяйства.
"Где-то мы удивляли главу государства, где-то получали вполне заслуженные замечания, поэтому мы знаем об этой ответственности и делаем все возможное, чтобы критических ноток было меньше", - отметил Денис Колесень.
Минский район развивается не только в аграрной сфере. Промышленный сектор занимает значительную долю в экономике, что делает район бездотационным и самодостаточным: "Мы сами зарабатываем на то, что хотим сделать, построить и реализовать".
Несмотря на санкционное давление и внешние вызовы, район продолжает расти.