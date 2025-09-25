Минский район собрал 170 тыс. т зерна по итогам уборочной-2025

Председатель Минского райисполкома Денис Колесень в программе "Актуальное интервью" итоги сельскохозяйственного года, рассказав об успехах "Уборочной-2025" и перспективах развития Минского района.

Денис Колесень отметил, что Минский район достиг исторического рекорда по урожайности. В 2025 году район собрал 170 тыс. т зерна, включая рапс, что позволило ему стать одним из призеров фестиваля-ярмарки "Дожинки-2025", заняв 2-ое место.

"Это стало возможным благодаря профессионализму, упорному труду наших аграриев, от руководителя до механизатора", - подчеркнул председатель.

Председатель Минского райисполкома Денис Колесень news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/913e56fa-65be-4a85-a85b-b62187b5d442/conversions/89156b0a-4ac7-4c2c-aa48-6c29eab7330e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/913e56fa-65be-4a85-a85b-b62187b5d442/conversions/89156b0a-4ac7-4c2c-aa48-6c29eab7330e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/913e56fa-65be-4a85-a85b-b62187b5d442/conversions/89156b0a-4ac7-4c2c-aa48-6c29eab7330e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/913e56fa-65be-4a85-a85b-b62187b5d442/conversions/89156b0a-4ac7-4c2c-aa48-6c29eab7330e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ключевым фактором успеха стало трудолюбие и сознательность работников. Денис Колесень высоко оценил их самоотдачу: "Порой просто диву даешься, насколько хватает сознательности и терпения у работников. Надо было работать в неурочное время, в выходные без исключения, да, в ущерб своим семьям, своему досугу. Люди приходили с пониманием и выполняли то, что мы у них просили".

работа в полях ночью news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79bb29d7-0655-4c01-b873-48b1270b8488/conversions/5dd18943-33d4-449b-b7fb-92369e1ca383-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79bb29d7-0655-4c01-b873-48b1270b8488/conversions/5dd18943-33d4-449b-b7fb-92369e1ca383-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79bb29d7-0655-4c01-b873-48b1270b8488/conversions/5dd18943-33d4-449b-b7fb-92369e1ca383-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79bb29d7-0655-4c01-b873-48b1270b8488/conversions/5dd18943-33d4-449b-b7fb-92369e1ca383-xl-___webp_1920.webp 1920w

Минский район, по словам председателя, играет особую роль в регионе: "Минский район - это сердце Минской области, предстоличье, так сказать. Мы на своеобразной передовой".

Район находится под пристальным вниманием президента, который за 2025 год 26 раз инспектировал местные предприятия и хозяйства.

"Где-то мы удивляли главу государства, где-то получали вполне заслуженные замечания, поэтому мы знаем об этой ответственности и делаем все возможное, чтобы критических ноток было меньше", - отметил Денис Колесень.

Минский район развивается не только в аграрной сфере. Промышленный сектор занимает значительную долю в экономике, что делает район бездотационным и самодостаточным: "Мы сами зарабатываем на то, что хотим сделать, построить и реализовать".