Супертайфун из Тайваня приблизился к южному побережью Китая

В Восточной Азии бушует супертайфун "Рагаса": несколько часов назад он обрушился на восточное побережье Китая. Чуть ранее тайфун пронесся над Тайванем. Здесь погибли 15 человек и еще 125 пропали без вести.



"Рагаса" уже считается одним из самых мощных тайфунов в истории человечества: на Тайване скорость ветра достигала 200 км/ч, а ураганные порывы могут развивать скорость в 290 и даже 300 км/ч. Из прибрежных районов Китая была проведена эвакуация. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.