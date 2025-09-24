Расстрел в Далласе. Представитель "Антифа" атаковал правительственных агентов

Стрельба в техасском Далласе. Несколько часов назад лево-демократический активист расстрелял автомобиль иммиграционной службы: погиб один человек, два в больнице в критическом состоянии. Стрелок покончил с собой.



По предварительным данным, убийца принадлежал к движению "Антифа", которое накануне объявил террористическим Дональд Трамп. Кампания по высылке нелегалов из Соединенных Штатов считается леволиберальными активистами преступной: непонятно, правда, почему в таком случае все пострадавшие в нынешнем расстреле - задержанные властями мигранты? Возможно, убийца просто не разобрал издали, что целится не в правительственных агентов. Следствие по делу началось, и масштабные обыски проходят сейчас по всему Техасу.