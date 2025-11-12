3.67 BYN
На улицы Тулузы съезжаются французские фермеры
Автор:Редакция news.by
Французские фермеры начинают тотальную мобилизацию. На улицы Тулузы выходят колонны сельхозтехники - это настоящий тракторный блицкриг в преддверии визита Эммануэля Макрона.
Профсоюзы бьют тревогу: аграрии не шутят и не уйдут без твердых гарантий. Взрывной точкой стало заявление Макрона о возможной сделке с МЕРКОСУР - том самом соглашении о свободной торговле, которое Макрон ранее клятвенно обещал не подписывать.
И вот теперь фермеры, чьи трактора, возможно, парализуют Тулузу, наглядно демонстрируют: предательство электората дорого обходится политикам.