На улицы Тулузы съезжаются французские фермеры

Французские фермеры начинают тотальную мобилизацию. На улицы Тулузы выходят колонны сельхозтехники - это настоящий тракторный блицкриг в преддверии визита Эммануэля Макрона.

Профсоюзы бьют тревогу: аграрии не шутят и не уйдут без твердых гарантий. Взрывной точкой стало заявление Макрона о возможной сделке с МЕРКОСУР - том самом соглашении о свободной торговле, которое Макрон ранее клятвенно обещал не подписывать.

И вот теперь фермеры, чьи трактора, возможно, парализуют Тулузу, наглядно демонстрируют: предательство электората дорого обходится политикам.

